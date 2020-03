Corrado Facco scala posizioni al Tarì e diventa amministratore delegato

Corrado Facco è il nuovo amministratore delegato del Tarì di Marcianise (Caserta), il polo produttivo e distributivo d’eccellenza BtoB per gioielleria, oreficeria, coralli, orologeria e accessori fondato nel 1996. Per il manager veneto si tratta di un bel riconoscimento del lavoro svolto, visto che già da un anno affiancava il presidente Vincenzo Giannotti e l’intero CdA come Senior Strategy Advisor, nella realizzazione di un ambizioso programma di rilancio dell’insediamento campano. Già d.g. della Fiera di Vicenza e poi managing director di IEG SpA, dopo la laurea in Giurisprudenza, Facco ha ricoperto ruoli di rilevo in Veneto Foreign Trade Centre, Monacofiere, Messe München International e HDG.