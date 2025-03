Corrado Passera confermato presidente della Fondazione Accademia musicale internazionale di Imola

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, polo italiano di eccellenza nell’altissima formazione per la musica classica, ha approvato il bilancio di esercizio del 2024 e ha confermato alla presidenza Corrado Passera. In questi anni l’Accademia Internazionale di Imola, riiferisce un comunicato, si è confermata come polo italiano di eccellenza nell’altissima formazione per la musica classica grazie alla qualità dei suoi 45 docenti e 230 studenti provenienti da 26 paesi dei vari continenti. Il CdA ha ripercorso i principali traguardi raggiunti in questi anni tra cui: la trasformazione, nel 2019, da Associazione in Fondazione; l’implementazione di 8 indirizzi musicali strutturati in altrettante Accademie, sul modello di qualità di quella storica di pianoforte; il conseguimento dell’equipollenza alle lauree universitarie dei titoli di studio rilasciati dall’Accademia, rendendo di fatto la Fondazione la prima Università Musicale Italiana. “È motivo di grande orgoglio presiedere una Istituzione che tanto onore fa all’Italia in tutto il mondo – ha dichiarato Corrado Passera -. Le Accademia di Imola continuano con entusiasmo e rigore a valorizzare il principio fondativo impostato oltre trenta anni fa da Franco Scala, fatto di eccellenza nella docenza, selettività nelle iscrizioni e investimento nelle produzioni artistiche. L’orizzonte formativo e culturale ha di certo ottica internazionale, ma l’anima rimane anche strettamente legata alle sue radici imolesi e il padiglione dell’Osservanza che stiamo per aprire grazie alla forte collaborazione con l’Amministrazione comunale ne è ulteriore dimostrazione”.