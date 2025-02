“Correttivo” al Codice dei Contratti pubblici, seminario all’Acen

Domani, martedì 4 febbraio, alle ore 10:30, si terrà in Acen (Palazzo Ruffo della Scaletta – Riviera di Chiaia, 202) il seminario “Il ‘Correttivo’ al Codice dei Contratti”, organizzato dall’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.

Si tratta di un primo confronto tra i diversi attori che operano nell’ambito degli appalti pubblici a seguito dell’entrata in vigore di numerose novità legislative, per fare il punto sulle criticità emergenti o non risolte.

Dopo i saluti di Angelo Lancellotti, presidente dell’Acen, Gennaro Annunziata, presidente dell’Ordine Ingegneri di Napoli, l’introduzione ai temi di Lorenza Dell’Aera, provveditore alle Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata e Federica Brancaccio, presidente dell’Ance e le relazioni di Paolo Del Vecchio, avvocato dello Stato; Enrico Soprano, avvocato amministrativista e Paolo Vosa, avvocato amministrativista.

Le conclusioni sono affidate a Luigi Carbone, presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato. Coordina i lavori Antonio Savarese, vice presidente Acen con delega alle Opere Pubbliche.