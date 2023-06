Corri il Mare, gara podistica da Capitello a Villammare

Una gara promossa dai comuni di Vibonati ed Ispani e dall’Associazione “Nuova Europa” con il patrocinio di Regione Campania, Coni e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Presenti alla conferenza stampa, che si è svolta presso il resort Petrasia , i sindaci dei due comuni, Manuel Borrelli (Vibonati) e Franco Giudice (Ispani), gli assessori Anna Maria Maiorano, (Pari Opportunità), Luigi Brusco (Turismo Cultura e Sport) e Alfonso Iavarone (Associazione Nuova Europa).

Un evento che si è posto l’obiettivo anche di incrementare il turismo. «Molti partecipanti, con le rispettive famiglie, sono presenti nelle strutture del golfo di Policastro», ha detto il sindaco Borrelli

Uno sport che accresce il senso di aggregazione – ha evidenziato il primo cittadino Giudice – Le iniziative sportive sono utili per coinvolgere soprattutto i nostri giovani».

“Credo sia importante partecipare alla ‘Maratona’ in un periodo così difficile è giusto che si riparta anche dallo sport”, ha sottolineato Brusco.

Si partirà dal centro storico di Capitello, frazione marinara di Ispani, per arrivare a Villammare, nel comune di Vibonati, dopo circa dieci chilometri sulla statale 18, con un panorama mozzafiato e sulle spiagge del golfo di Policastro.

«Verrà percorsa la pista ciclabile – ha spiegato Iavarone –, scenderemo in perpendicolare, il percorso è molto veloce e il traguardo sarà volante».

“Sull’iniziativa c’è tantissimo entusiasmo – sostiene Maiorano -, ringrazio gli organizzatori, i partner e quanti hanno voluto questo appuntamento sportivo in cui condividere la passione per lo sport, amore per il proprio territorio di origine, esperienze indimenticabili per le bellezze paesaggistiche che i nostri territori riescono ad offrire ad ogni passo”.