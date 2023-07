Corridoio Caserta-Benevento: secondo incontro online

Si è tenuto online ieri pomeriggio il secondo incontro di approfondimento, sul tessuto economico del territorio, del calendario degli eventi relativi al Dibattito Pubblico sul nuovo collegamento stradale fra Caserta e Benevento.

Diversi i temi emersi e dibattuti durante l’incontro: i benefici attesi per favorire lo sviluppo dei poli industriali della Valle Caudina, la richiesta da parte del Sindaco di Arienzo di realizzare uno svincolo dedicato alla futura area industriale del Comune e anche le relazioni fra l’opera e lo sviluppo dell’Interporto Sud-Europea e lo scalo merci ferroviario ed il futuro svincolo autostradale. Sono stati inoltre discussi sia la variazione di tracciato in accordo con i piani di potenziamento della viabilità dell’Area ZES sia il rapporto tra l’opera e l’asse attrezzato “Paolisi – Pianodardine” in capo al Consorzio ASI Avellino.

Dopo l’apertura dell’incontro di Francesca Fazio, Coordinatrice del Dibattito Pubblico, sono intervenuti, tra gli altri, per Anas: Nicola Montesano, Responsabile struttura Territoriale Anas Campania, Valeria Cardaci, Responsabile di Progetto per la Campania, Fernanda Faillace, Responsabile Procedure Autorizzative, Agostino Nuzzolo e Luigi Costalli di Aleph SRL.

Si può prendere parte al dibattito in varie forme: partecipando attivamente agli incontri pubblici, presentando brevi documenti contenenti suggerimenti e proposte (Quaderni degli attori) e inviando richieste di chiarimento sul progetto e sul dibattito pubblico all’indirizzo e-mail info@dpcasertabenevento.it, o telefonando al numero +39 3791694654.

Il calendario degli incontri è disponibile a questo link.

L’iter del Dibattito Pubblico proseguirà con i seguenti incontri di approfondimento:

• Giovedì 27 luglio ore 17.30 – 20.30| Approfondimento sugli impatti ambientali| Online



Per informazioni su come partecipare al Dibattito Pubblico e per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti web: http://www.dpcasertabenevento.it/ ed il sito https://www.stradeanas.it/it/le-strade/dibattito-pubblico/collegamento-caserta-benevento-primo-lotto