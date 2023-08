Corridoio vasariano imbrattato, il direttore tedesco degli Uffizi: Serve il pugno duro. Basta punizioni simboliche

“Condanno senza mezzi termini l’imbrattamento dei pilastri del Corridoio vasariano avvenuto ieri notte. Dalla scoperta del detestabile atto all’alba, i Carabinieri sono al lavoro ad analizzare le videoregistrazioni e a seguire i vari indizi collegati. Chiaramente non si tratta del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato, e ricordo che per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni. Basta con le punizioni simboliche e con attenuanti fantasiose! Qui ci vuole il pugno duro della legge”. Così il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt commenta l’atto vandalico compiuto in nottata sulle colonne del Corridoio Vasariano a Firenze