Corruzione: Cantone, ‘Milano resta capitale morale e simbolo d’Italia’

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – “Non mi sono mai pentito, ma è vero che allora molti mi rimproverarono di averla pronunciata. Milano era capitale morale e lo è rimasta così come era ed è città simbolo d’Italia. Non significa una città perfetta o senza difetti, ma una città che ha la capacità di superarli. Non ho cambiato idea”. Così Raffaele Cantone, ex presidente Anac, conferme – sulle pagine de Il Giornale – le parole pronunciate cinque anni fa quando non esitò a definire il capoluogo lombardo “la capitale morale” del Paese, durante l’Esposizione Universale.