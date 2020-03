PALERMO (ITALPRESS) – Associazione per delinquere, corruzione, truffe ai danni dell’Unione europea, dello Stato e della Regione siciliana: la guardia di finanza di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla locale Procura, ha eseguito un’ordinanza cautelare – emessa dal Gip – nei confronti di 24 persone, tra cui funzionari regionali e l’ex sindaco di San Cipirello (Palermo). Quattro persone sono finite in carcere, 12 ai domiciliari, 8 sottoposte all’obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, disposto il sequestro di 14 imprese, 3 delle quali con sede all’estero (Ungheria, Austria e Romania), per un valore di circa 24 milioni di euro; sotto sequestro anche disponibilita’ finanziarie, beni mobili e immobili per oltre 12,5 milioni di euro, pari all’ammontare dei contributi pubblici indebitamente percepiti. Bloccata, inoltre, l’erogazione di contributi indebiti per ulteriori 3,5 milioni. I reati contestati, a vario titolo, riguardano anche falsita’ materiale e ideologica in atto pubblico, rivelazione di segreto d’ufficio, soppressione e occultamento di atti pubblici. L’operazione e’ denominata “Gulasch-Amici Miei”.

Le indagini si sono concentrate sull’iter di concessione di finanziamenti pubblici in agricoltura nell’ambito dei Psr(Programma di sviluppo rurale) Sicilia 2007/2013 e 2014/2020 che ruotano intorno all’Ipa (Ispettorato provinciale dell’Agricoltura) della Regione siciliana.

(ITALPRESS).

L’articolo Corruzione e truffa, 16 arresti e sequestri da 36,5 mln a Palermo proviene da Italpress.