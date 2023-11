Corruzione ed anticorruzione, focus dei giornalisti Ucsi a Napoli con il presidente nazionale Varagona

“Corruzione e anticorruzione nella cronaca e nella deontologia del giornalista”, questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Campaniaall’Arciconfraternita dei Pellegrini, in via Portamedina alla Pignasecca, a Napoli in collaborazione con la Stampa Cattolica UCSI.

Il corso, valido ai fini del conseguimento dei crediti formativi dei giornalisti, affronta i temi della corruzione, le norme relative e i profili deontologici della professione. Federico Cafiero de Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia, illustrerà la normativa aggiornata.

Tra i relatori, Ottavio Lucarelli, presidente Ordine dei giornalisti Campania; Guido Pocobelli Ragosta, giornalista presidente Ucsi Campania; Don Tonino Palmese, presidente Fondazione Polis; Vincenzo Varagona, presidente nazionale UCSI.