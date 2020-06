Corruzione: inchiesta appalti sanità in Sicilia, M5s ‘Fava convochi Pupillo in Antimafia’

Palermo, 18 giu. (Adnkronos) – “Ci sono parecchie cose da chiarire, ho chiesto a Fava di convocare Pupillo in commissione Antimafia. Vincenzo Pupillo, oggi direttore dell’Istituto autonomo case popolari di Palermo, che in passato dirigeva la vigilanza sugli appalti per lavori e servizi alla pubblica amministrazione, fu audito nel 2017 in commissione Antimafia, allora presieduta da Nello Musumeci, relativamente a vicende che riguardavano direttamente Candela e Damiani, oggi coinvolti nell’inchiesta ‘sorella sanità’. Tale seduta fu secretata ma Pupillo avrebbe dichiarato che non era necessario farlo”. A chiederlo è il deputato del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, secondo cui “Il recente terremoto giudiziario sugli appalti nella sanità merita particolare attenzione”.