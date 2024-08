Corsi di laurea per infermieri e fisioterapisti, quasi 36 mila posti (+3,9% rispetto al 2023)

Futuri infermieri, ostetriche, fisioterapisti e, per la prima volta, anche osteopati. I bandi per i corsi di Laurea delle professioni sanitarie quest’anno prevedono circa 35.900 posti, in aumento del 3.9% rispetto ai 34.450 dello scorso anno. In vista dell’esame di ammissione (che per i 41 atenei statali sarà il 5 settembre) nelle università italiane agosto è il mese in cui scade il termine per la presentazione delle domande. Se finora è scaduto il termine di accettazione per 22 atenei (tra cui La Sapienza), la prossima scadenza è domani, martedì 27 agosto, e riguarda le Università di Milano Bicocca, Brescia, Padova, Genova, Parma, Chieti, Napoli Campania, Napoli Federico II, Napoli Parthenope e Sassari. Mercoledì 28 è la volta delle Università di Firenze, Roma Tor Vergata, Bari e Lecce. Giovedì 29 per l’Università di Campobasso e venerdì 30 per quella di Cagliari; infine sabato 31 ultima a chiudere, è l’Università di Foggia. “A queste – spiega Angelo Mastrillo, docente in Organizzazione delle Professioni Sanitarie all’Università di Bologna – si aggiungono le università private, fra cui la Cattolica, che ha il maggior numero di posti a bando fra le private: ben 845 su 12 Corsi, distribuiti fra le Regioni Piemonte, Lombardia, Bolzano, Lazio e Basilicata”. Negli anni passati il rapporto era di quasi due domande per un posto a bando, considerando la media delle 22 professioni, ma con ampie differenze. “In dettaglio nel 2023 – aggiunge Mastrillo – il rapporto più alto era stato per fisioterapista con 6,8, logopedista 4,7, ostetrica 4,3 e dietista 3,7. A seguire tutte le altre 18, fra cui infermiere con 20 mila posti a bando e rapporto di 1,1 differenziato fra 0,9 nelle Università del Centro-Nord e quasi 2 nelle Università del Sud”. In generale per tutte le professioni sanitarie, gli sbocchi occupazionali sono relativamente certi e in tempi brevi. “Come evidenziato dai dati di AlmaLaurea, il tasso occupazionale è del 77% per le Professioni sanitarie, pari al doppio del 39% della media di tutte le aree disciplinari”, conclude Mastrillo.