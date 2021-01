Corsi di lingua italiana in Niger

Il sito dell’Ambasciata italiana in Niger di cui l’Ambasciatore Marco Prencipe, informa che dopo il successo del primo corso di italiano in Niger, il 9 dicembre 2020 alle ore 17 ha avuto inizio un nuovo ciclo di lezioni presso il CCFN, tenuto da un professore madrelingua. Per iscriversi si prega di inviare una mail a coursdelangues@ccfnjeanrouch. org

con i propri dati anagrafici e un documento di identità allegato. La promozione linguistica costituisce ormai una parte consolidata della strategia di promozione integrata messa in campo dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiana a sostegno del Sistema Paese. Gli oltre due milioni di studenti di italiano nel mondo frequentano corsi erogati dai soggetti che all’estero contribuiscono alla diffusione della lingua, come le scuole italiane, le scuole e le università straniere, gli Istituti di Cultura, la Società Dante Alighieri, i centri privati.Lo studio dell’italiano rappresenta un’opportunità di arricchimento culturale per gli studenti e un ulteriore mezzo per approfondire le relazioni bilaterali con il Niger, anche grazie alle numerose borse di studio erogate ogni anno all’Italia (18 mensilità per l’anno accademico 2020/2021). Per informazioni sull’ottenimento della Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) si prega di consultare il link https://cils.unistrasi. it/97/48/Centro_CILS_-_ Certificazione_di_Italiano_ come_Lingua_Straniera.htm o di contattare l’Istituto Italiano di Cultura di Dakar https://iicdakar.esteri. it/iic_dakar/it/imparare- italiano/i-corsi-di-lingua/ certificazione-cils.html