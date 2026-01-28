Corsi e dottorati, dalla Cassa commercialisti borse di studio fino a 4mila euro

Via libera dalla Cdc, Cassa dottori commercialisti, ai bandi per le borse di studio per un importo complessivo di 3,5 milioni: i beneficiari sono i professionisti associati che hanno frequentato nell’anno accademico 2023/2024 corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca, o master, nonché i figli degli iscritti che, nello stesso periodo, hanno conseguito la licenza media, o frequentato scuole superiori o istituti universitari.

Per i dottori commercialisti, l’importo della borsa di studio è pari alle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro, che sale a 4.000 euro nel caso di frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca o master svolti all’estero, mentre per i figli degli assicurati all’Ente previdenziale sono previsti contributi pari a 1.500 euro per il conseguimento della licenza media, 2.000 euro per la frequenza delle scuole superiori, 2.500 euro per il diploma e 3.500 euro per la frequenza universitaria. Per gli studenti all’estero, il contributo per le scuole superiori può arrivare fino al 50% delle spese sostenute, con un massimo di 6.000 euro. Il bando prevede, inoltre, “condizioni di accesso agevolate nel caso in cui gli studenti siano portatori di handicap, a conferma dell’attenzione della Cassa” presieduta da Ferdinando Boccia “verso l’inclusione e il sostegno alle situazioni di maggiore fragilità”. Le domande di partecipazione alle borse di studio dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2026, utilizzando gli appositi moduli disponibili nella pagina dedicata sul sito della Cdc. Lo stanziamento totale deciso dalla Cassa, includendo anche il nuovo bando per il supporto alla professione, è pari a 4,75 milioni.