Corsi preparativi per la carriera diplomatica

Da settembre 2023 a marzo 2024. Frequenza Settimanale. Scadenza per l’invio delle candidature 28 agosto 2023. Il corso offre una preparazione mirata al superamento delle prove di selezione del concorso per l’accesso alla carriera diplomatica. Il programma didattico intensivo copre tutte le aree tematiche del concorso (storia delle relazioni internazionali, diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea, politica economica-finanziaria e multilaterale, lingua inglese e una seconda lingua tra francese, spagnolo e tedesco) e prevede altresì seminari di attualità internazionale. In aggiunta alla didattica standard, il corso prevede un programma intensivo di simulazioni della fase preselettiva e delle prove scritte con valutazioni individuali degli elaborati da parte del corpo docente e una serie di incontri di approfondimento su questioni di attualità e lezioni di aggiornamento per ciascuna delle materie concorsuali sotto la guida di tutor accademici di consolidata esperienza concorsuale e didattica. Il corso è segnalato all’interno del sito del Ministero degli Esteri come centro per la preparazione al concorso di accesso alla carriera diplomatica.