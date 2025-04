Corsi promossi da Confindustria Benevento e Its Academy Energy Lab: quattro assunti da Idinamic Italia

Idnamic Italia srl, azienda socia dell’Its Academy Energy Lab e leader nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di torri per la misurazione del vento, a partire dal 31 marzo, ha inserito nel proprio organico quattro allievi del corso dell’Its Energy Lab Tecnico superiore per la manutenzione di impianti ad energie rinnovabili, avviato a novembre 2023 con conclusione a settembre 2025.

Fondamentale in questo percorso il ruolo di Confindustria Benevento, attivamente impegnata nella promozione dei corsi di studio offerti dall’Its Energy Lab, nelle proprie attività di supporto del tessuto produttivo nella ricerca di figure professionali idonee.

Allo scopo di rendere fisicamente vicini il mondo della formazione e quello produttivo, oltre che rafforzare la collaborazione con Its Energy Lab, un’intera ala dello stabile di Confindustria e Ance di Piazza Risorgimento sarà adibita ad ospitare aule, laboratori ed uffici dell’ITS Energy Lab.

“Il Sannio è una eccellenza nel comparto energetico delle rinnovabili e la possibilità di formare figure professionali altamente specializzate da poter inserire nel comparto rappresenta una leva strategica di sviluppo in grado di potenziare e professionalizzare il settore, spiega Claudio Monteforte, ad della Idnamic Italia srl. Partecipare attivamente alla formazione di specialisti del settore rappresenta una grande opportunità per il territorio e le imprese che in esso insistono”.