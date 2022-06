Corsi Smart Infrastructures Academy: formazione gratuita per giovani ingegneri

Opportunità di lavoro qualificato per giovani ingegneri civili. C’e’ tempo solo fino alle ore 14 di giovedì 7 luglio per candidarsi a frequentare gratuitamente, nel campus Federiciano di San Giovanni a Teduccio, la seconda edizione dei corsi della Smart Infrastructures Academy, percorso innovativo di alta formazione, indirizzato a laureati in ingegneria interessati al settore delle infrastrutture del sistema viario italiano. Si tratta – spiega la nota – di un’iniziativa didattica finalizzata al diretto inserimento nel mondo del lavoro, frutto dell’intesa fra Tecne (Gruppo Autostrade per l’Italia) ed il Cesma, Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell’Universita’ di Napoli Federico II. Infatti 24 partecipanti della prima edizione, i cui corsi si sono conclusi questa primavera, hanno gia’ ricevuto un’offerta lavorativa dalle societa’ del gruppo Autostrade con assunzione a decorrere dal giugno 2022. Il bando di quest’anno ha due novita’ di rilievo: i posti disponibili sono aumentati a 36 ed è prevista l’erogazione di 7 borse di studio del valore di 3.000 euro, a parziale copertura dei costi sostenuti dai fuori sede. I nuovi corsi partiranno dopo l’estate. Il bando ufficiale per candidarsi e’ disponibile con tutte le informazioni sul sito della SiAcademy: www.siacademy.unina.it. “Il percorso formativo ha avuto e avra’ contenuti teorici e pratici – sottolinea il coordinatore didattico di Si’ Academy, professor Andrea Prota, direttore del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura Federiciano – , con visite tecniche ai cantieri oltre alle lezioni in aula. La nostra Academy – conclude – non solo ha fornito un’opportunità di formazione su temi strategici per la sicurezza delle infrastrutture viarie, lo sviluppo sostenibile e smart, ma ha anche rappresentato e rappresentera’ una concreta opportunita’ lavorativa”.