Corso-concorso Ripam Campania, Ministero: Indispensabile la prova scritta finale

La prova scritta finale e’ indispensabile per essere assunti nell’amministrazione pubblica. Lo ribadisce in un comunicato il dipartimento della Funzione Pubblica che in merito al corso-concorso Ripam della Campania dice ‘stop alle ricostruzioni errate’. “La preselettiva e la prova scritta iniziale – viene spiegato . – servivano per essere ammessi al corso, ma soltanto la prova scritta post-formazione e la prova orale costituiscono, ai sensi del bando, le selezioni concorsuali per essere assunti nella Pa determinando la formazione delle graduatorie finali”. Dopo la semplificazione dei concorsi introdotta il primo aprile e’ stato deciso lo svolgimento della sola prova scritta. La precisazione fa esplicito riferimento anche all’articolo 97 della costituzione che stabilisce: “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”.