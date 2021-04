Corso formazione per dirigenti della Sanità pubblica: in Campania riaperti i termini per l’iscrizione

Sono stati riaperti fino al 18 maggio prossimo i termini per l’iscrizione al “Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” per Direttori Sanitari e Direttori Uoc di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con FormezPA e con l’Università “Federico II” di Napoli – Dipartimento di Sanità Pubblica e con l’Università di Salerno – Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione. La Regione Campania con questa ulteriore iniziativa continua il programma di formazione manageriale obbligatoria per i Direttori Sanitari e Direttori di Unità Organizzativa Complessa. La formazione manageriale per i Direttori Generali, Sanitari e di Struttura Complessa, fortemente voluta dal Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Campania, Enrico Coscioni, Presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), vede come responsabile organizzativo la dottoressa Amalia Tito del FormezPA. “Essere partner scientifico di questa importante iniziativa della Regione Campania è un riconoscimento importante per la Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II – dice la Presidente della Scuola Maria Triassi – La Campania è tra le poche Regioni italiane ad aver messo in campo grandi energie per la formazione manageriale continua dei dirigenti apicali della Sanità”. Consultando il sito di FormezPA è possibile consultare l’avviso e scaricare la domanda di partecipazione che dovrà essere inviata entro ore 13:00 del giorno 18 maggio 2021 all’indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it.