Corte Conti, governo: gruppo lavoro con toghe per dlgs riforma

Milano, 22 gen. (askanews) – In coincidenza con l’entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi un incontro tra una rappresentanza istituzionale della Corte dei conti, guidata dal Presidente Guido Carlino, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, accompagnato dai vertici amministrativi della Presidenza del Consiglio. Lo riferisce una nota del governo.

“Durante l’incontro, avvenuto in un clima di piena collaborazione – spiega la nota – si è convenuto di costituire un gruppo di lavoro paritetico informale, che avrà il compito di redigere le bozze dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall’art. 3 della legge, da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio dei ministri e al vaglio delle Commissioni parlamentari e delle Regioni”.