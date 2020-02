Corte dei Conti della Campania, Ciaramella: Meno corruzione, le nuove leggi funzionano

Quasi 1300 procedimenti istruttori aperti nel 2019, a fronte di circa 5 mila tra denunce ed esposti ricevuti, 400 destinatari di inviti a dedurre, richieste di condanna per oltre 90 milioni di euro. Sono alcuni dei dati essenziali dell’ attività della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania nel 2019 illustrati dal Procuratore Antonio Ciaramella alla vigilia dell’ inaugurazione dell’ Anno giudiziario della Corte dei Conti. Circa 400 sono stati gli amministratori ed i funzionari pubblici coinvolti nei procedimenti per danno erariale, con una percentuale di condanne di circa il 60% rispetto alle citazioni. Oltre 5 milioni di euro sono stati recuperati per effetto dell’ esecuzione delle condanne inflitte dalla Corte dei Conti. Un’ attività – ha sottolineato il Procuratore Ciaramella – che segnala «un alto livello di contrasto alle diffuse illiceità amministrative» nonostante l’ Ufficio della Procura disponga di appena sei magistrati, compreso il Procuratore.

“Tra i quasi 5 mila esposti e denunce ricevuti nel 2019, molte notizie sui danni erariali provocati ci sono venute da fonti giornalistiche”, ha detto anche Ciaramella nell’ incontro con la stampa che ha preceduto l’ inaugurazione dell’ Anno Giudiziario della magistratura contabile della Campania, fissata per domani a Palazzo Salerno. «L’ azione della Corte dei Conti – ha detto Ciaramella – ha spesso un effetto deterrente maggiore della giustizia penale”. Alla domanda su una valutazione complessiva del fenomeno corruzione tra i pubblici amministratori ed i funzionari pubblici, il Procuratore ha detto di vedere “una situazione complessivamente migliorata sul territorio regionale ed anche su quello nazionale”. “I provvedimenti del legislatore – ha aggiunto Ciaramella – stanno producendo effetti significativi e mi sento di dichiararmi ottimista. I provvedimenti legislativi emanati sin dal 2012 stanno avendo i loro effetti. Il sistema va verso un tendenziale miglioramento”. Il procuratore generale della sezione campana della Corte dei Conti ha poi riconosciuto che “nella sanità campana c’è stato uno sforzo di non poco momento per rientrare dal deficit”. “Il problema – ha proseguito – è efficientare il sistema sanitario dal punto di vista gestionale, e fare in modo che i servizi siano efficienti e al servizio più possibile del cittadino che avrebbe diritto ad essere assistito e curato nella propria regione”. Sul tema è intervenuto anche il viceprocuratore, Francesco Vitiello, che in riferimento agli ultimi dieci anni ha detto: “la gestione nella sanità è pessima, tra le peggiori in assolute e riflette il sistema di nomina politica anziché meritocratica”.