Corte dei conti della Campania: Compensi indebiti, indagato l’ex assessore regionale Ennio Cascetta

Ha ricevuto un invito a dedurre e si è visto notificare un provvedimento di sequestro beni per oltre 870 mila euro Ennio Cascetta, ex assessore regionale ai Trasporti e consulente tecnico dell’ex ministro alle Infrastrutture Delrio, stimato docente dell’ateneo napoletano. E’ accusato di aver “percepito indebiti compensi per attività da libero professionista pur essendo a tempo pieno dipendente dell’ateneo. I fatti sono stati ricostruiti nel corso di un’indagine dei finanzieri su mandato della procura regionale della Corte dei conti della Campania. Il danno erariale ricostruito è quantificato in circa 900 mila euro e riguarda anni che vanno dal 2012 al 2015, ai danni dell’università Federico II di Napoli”. Il docente è accusato di “aver continuato a espletare incarichi incompatibili con il suo status di lavoratore a tempo pieno. Il calcolo del danno è derivante dalla differenza tra le somme percepite come stipendio e quelle che avrebbe dovuto in realtà avere come professore tempo definito per poter assolvere alle committenze ricevute”.