Corte dei conti della Campania, Nicolella: Ci serve il doppio dei giudici attualmente disponibili

«La scopertura di organici in Tribunale ed in Procura determina una situazione preoccupante». Così il presidente della sezione regionale della Corte dei Conti per la Campania Salvatore Nicolella all’inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile. «Nel 2019 – ha detto Nicolella – la carenza di organico si è mantenuta al 50% della dotazione. In Procura, la scopertura di organico (vi lavorano solo 6 magistrati, n.d.r) è stata segnalata dal Procuratore Antonio Ciaramella. Questo determina una situazione preoccupante alla quale si deve mettere rimedio».