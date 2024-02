Cortei,M5s: “Fdi stava coi manifestanti no vax”. Bagarre in aula Senato

Roma, 29 feb. (askanews) – Bagarre in aula al Senato durante l’intervento del capogruppo M5s Stefano Patuanelli durante il dibattito sull’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sui fatti avvenuti durante le manifestazioni studentesche di Pisa e Firenze. Il presidente dei senatori pentastellati ha ricordato quando “quella volta che il porto di Trieste era bloccato dai no vax e si decise di sgomberare la piazza, Fdi stava coi no vax e chiese le dimissioni dell’allora ministra Lamorgese. Fdi non stava con le forze dell’ordine”.

Parole che hanno suscitato proteste dai banchi di maggioranza. Il senatore Fdi Ernesto Rapani ha detto “lasciatelo abbaiare”. E il dem Filippo Sensi ha replicato: “Qui non c’è nessuno che abbaia”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto richiamando Sensi: “Sensi la richiamo all’ordine, stai calmo”. E invitando Patuanelli a proseguire.

“Proseguo dopo che avrà censurato chi mi ha detto che non devo abbaiare”, si è opposto Patuanelli. Al che La Russa assicurando di non aver sentito ha concluso: “Se c’è stata questa frase è decisamente da censurare”.