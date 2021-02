Cortina 2021: niente mondiali per ct nazionale femminile Iran, ‘marito non vuole’**

Teheran, 17 feb. (Adnkronos) – E’ un caso la vicenda che riguarda l’allenatrice della nazionale femminile iraniana di sci alpino, Samira Zargari, che non ha potuto seguire la squadra a Cortina, dove sono in corso i Mondiali, perché il marito gliel’ha impedito. A riportare la notizia è la ‘Bbc’ in lingua farsi, secondo la quale ieri l’uomo ha “vietato” a Zargari di partire per l’Italia insieme alle sue atlete.