Corto “Astronauta” selezionato anche Clermont-Ferrand e Santa Barbara

Roma, 9 gen. (askanews) – “Astronauta”, il cortometraggio d’esordio alla regia di Giorgio Giampà, è stato selezionato in Competizione Internazionale al Clermont-Ferrand International Short Film Festival e in Competizione Internazionale al Santa Barbara International Film Festival (festival Oscar qualifying), dove il film farà la sua première statunitense.

Il cortometraggio prosegue così il suo percorso nei principali contesti internazionali, dopo essere stato presentato ad Alice nella Città e al Cambridge International Film Festival, (Bafta qualifying).

Nei primi tre mesi di distribuzione, infatti, il film conta 20 selezioni festival, con première nazionali in decine di Paesi, tra cui: Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Norvegia, India, Bangladesh, Belgio e Guatemala.

Sul fronte dei riconoscimenti, Astronauta ha ricevuto la Menzione Speciale ad Alice nella Città, il premio per il Miglior Cortometraggio al Linea d’Ombra Festival, il premio per il Miglior Cortometraggio al Festival de Cine Ícaro de Guatemala e una Menzione Speciale al Capri Hollywood.

I premi in denaro ricevuti dal cortometraggio vengono interamente versati in un fondo destinato a sostenere il percorso di studi delle protagoniste minorenni del film.

Girato nella giungla del Guatemala e interpretato da attori non professionisti formati in un laboratorio condotto da Giorgio Giampà e Graciela Villanueva (collaboratrice di Cuarón, Reygadas, Huezo), la storia di Astronauta nasce da eventi biografici dei protagonisti per poi perdersi in una dimensione sospesa tra realtà e immaginazione.

Audely, 39 anni, è un taglialegna nella giungla guatemalteca. A casa sua, sua figlia Carol, 11 anni, sogna di entrare in quella stessa foresta. Quando lo scopre, Audely riflette, poi decide di andare sulla luna…

Un racconto poetico e sospeso, che esplora il rapporto tra padri e figli, tra sacrifici quotidiani e desiderio di futuro, tra durezza sociale e aspirazione alla gentilezza umana.

Il film è il prequel del lungometraggio di finzione in sviluppo Isabel Hernández, che ha vinto il fondo per lo sviluppo della Regione Campania Film Commission ed è stato selezionato all’EAVE Producers Workshop 2025.

Astronauta è una coproduzione internazionale tra Italia (Zoe Films), Guatemala (Cineconcepción, già produttore di Nuestras Madres, vincitore della Caméra d’Or a Cannes), Messico (Fiasco con Elena Fortes, produttrice di A Cop Movie, premiato alla Berlinale) e Francia (Salt for Sugar, vincitore del Torino Film Lab 2024).

Giorgio Giampà sta preparando anche un nuovo cortometraggio dal titolo El Capitán, che verrà girato in Guatemala, sempre con attori non professionisti, ancora una volta con la collaborazione della acting coach Graciela Villanueva.