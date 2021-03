Cortometraggi al via “Uno Sguardo Raro”: online il bando del contest internazionale

“Ci auguriamo che i giovani registi siano ispirati dal nostro evento ad esplorare la comunita’ dei rari e di chi convive con una disabilità per contribuire a creare una societa’ piu’ aperta ed inclusiva” afferma Claudia Crisafio, attrice, autrice e co-fondatrice di ‘Uno Sguardo Raro’ insieme a Serena Bartezzati. ‘Uno Sguardo Raro – The rare disease international film festival’, e’ il primo e unico Festival cinematografico sul tema delle malattie rare a livello europeo. L’evento ha l’obiettivo di selezionare e promuovere le migliori opere che raccontano storie di persone extra-ordinarie per continuare a sensibilizzare sul tema delle malattie rare, dell’inclusione sociale e della diversità. “Le differenze sono solo negli occhi di chi guarda: i bisogni, i desideri, i sogni appartengono a tutti, al di la’ delle diverse possibilita’ o disabilita’. La magia del Cinema e’ quella di mettere in luce il valore della persona sopra a quello della malattia che, spesso purtroppo, e’ l’unico aspetto che risalta negli occhi di chi guarda. Il Festival e’ nato per far sentire meno isolato chi vive le difficolta’ di una malattia rara, ma vuole anche donare un nuovo sguardo, uno sguardo raro, a chi dall’esterno percepisce solo l’aspetto della malattia o della limitazione”. Quest’anno in gara ci sono quattro categorie: cortometraggi italiani, cortometraggi internazionali, cortometraggi di animazione (della durata massima di 15 minuti) e documentari (di massimo 20 minuti). In palio un premio di € 500,00 per le 4 categorie in concorso. Ad assegnarlo sara’ una giuria presieduta dall’attore Gianmarco Tognazzi e formata da professionisti del cinema e della televisione, insieme a membri della comunita’ dei malati rari, del mondo della comunicazione, della sanita’ e dell’Istruzione. I corti finalisti saranno visibili on-line sulla piattaforma streaming unosguardoraro.tv due settimane prima della Cerimonia di Premiazione.