Cortometraggi, “Documassimo” conquista il Premio Massimo Troisi per le scuole

Trionfo per l’Istituto Comprensivo De Nicola-Sasso di Torre del Greco e per la NWM Network – SocialStation.it, che con il cortometraggio “Documassimo” si aggiudicano il Premio Massimo Troisi – Miglior Cortometraggio Scuole, nell’ambito della XXV edizione della storica rassegna dedicata all’indimenticato artista napoletano.

Il corto è nato all’interno del progetto nazionale “Per Chi Crea”, promosso da SIAE e Ministero della Cultura, grazie al sostegno della Regione Campania con l’iniziativa “Una Scuola al Massimo”, che ha coinvolto gli studenti in un percorso di scoperta della propria unicità attraverso la poetica di Massimo Troisi.

A guidare i ragazzi in questa esperienza è stato Domenico Di Frenna per NWM Network e SocialStation.it, che ha curato la realizzazione di tre cortometraggi originali, profondi, ispirati ai temi dell’empatia, della memoria e dell’identità.

“Troisi non si racconta, si sente – ha spiegato Di Frenna –. Per me è stato un faro. Ero troppo piccolo per capire già al tempo la sua grandezza, ma crescendo ho ritrovato in lui tutto quello che amo della napoletanità: il garbo, la poesia e la genialità di chi cresce in un territorio complesso e sa trovare nella propria unicità la sua forza. Questo è quello che mi ha trasmesso: una grande fede in noi stessi”.

Momento clou del progetto, l’evento finale al Cinema Corallo di Torre del Greco, con la proiezione delle opere e la partecipazione straordinaria di Alfredo Cozzolino, amico fraterno di Troisi, e Gerardo Ferrara, controfigura ne Il Postino, che con le loro testimonianze hanno emozionato i presenti, ricordando l’impatto umano e culturale lasciato dall’attore.

Il Comune di San Giorgio a Cremano, che da sempre organizza, ospita e sostiene il Premio, si conferma punto di riferimento nella promozione della memoria di Troisi, offrendo alle scuole del territorio uno spazio concreto di espressione creativa.

“Un premio significativo che ci inorgoglisce – sottolinea la dirigente scolastica Alessandra Tallarico – che riconosce il valore di un lavoro corale e partecipato, capace di avvicinare i più giovani all’arte, al cinema e alla cultura, nel segno indelebile lasciato da Massimo Troisi. Un linguaggio ancora oggi capace di parlare ai cuori, di generare bellezza e di ispirare nuove generazioni”.