Cortometraggi, Fonarcom lancia un concorso per neoregisti under 25

Il mondo della formazione continua sposa quello dei cortometraggi verticali. Si muove in questa direzione il fondo interprofessionale Fonarcom, presente in questi giorni al Vertical Movie Festival 2019, il festival internazionale del cortometraggio verticale che si apre oggi a Roma, che lancia un nuovo concorso per neoregisti under 25. “Attento a cogliere le tendenze del mercato e a supportare, attraverso la formazione, nuove opportunità occupazionali, il fondo considera di grande interesse la crescita progressiva del video in formato verticale (lo sono il 70% degli audiovisivi postati in rete e in percentuale ancora maggiore quelli diffusi attraverso i social network)”, spiega una nota di Fonarcom aggiungendo che una sezione del concorso verrà dedicata al tema della formazione continua. Ideato per offrire nuove opportunità ai giovani talenti dell’audiovisivo, il concorso consente, fino al 31 dicembre, di proporre cortometraggi realizzati in verticale, una tendenza che si sta affermando nel mondo del lavoro, dal campo della moda a quello dello sport, e non solo.

”Un’esigenza che Fonarcom – dichiara il suo presidente Andrea Cafà – si impegna a soddisfare attraverso la pianificazione e l’organizzazione di piani formativi su misura”. Il concorso è riservato agli under 25. L’iscrizione è gratuita. Il premio per il vincitore sarà uno stage presso la società cinematografica e televisiva Umc Production di Milano. L’autore per il miglior corto verticale della sezione ‘Formazione continua’ potrà realizzare un cortometraggio con una società di produzione cinematografica e audiovisiva. Il bando è stato presentato anche sui palchi del Marettimo Italian Film Festival, del Festival del cinema italo-spagnolo di Palma di Maiorca e del Festival del cinema italo-serbo di Belgrado, che vedono coinvolta artisticamente Gabriella Carlucci.