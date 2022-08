Cortonantiquaria, premiati Elisabetta Belloni e Tullio De Piscopo

Il Premio Cortonantiquaria ad Elisabetta Belloni, “una grande italiana che insieme alle forze dell’ordine e all’intelligence nazionale sta affrontando uno dei momenti più delicati per il nostro Paese. È la sintesi del grande lavoro che la dottoressa Belloni sta facendo alla guida del Dis (Dipartimento informazioni e sicurezza) in questa fase di incertezza per gli equilibri geopolitici internazionali”. A consegnare il Premio Cortonantiquaria è stato il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, che ha poi elogiato il lavoro della diplomatica e successivamente ha anche sottolineato la passione e l’estro di Tullio De Piscopo, a cui è andato il premio alla carriera artistica. Il musicista non si è sottratto ad una esibizione in cui ha dialogato con la Cor Orchestra, altra protagonista con le sue esibizioni. La serata, condotta da Hoara Borselli, si è aperta con la consegna del riconoscimento all’associazione Boogie Nights Entertainment per il film «Cortona 70 bischeri a mano armata, il manufatto», quale esempio di progetto socio culturale. La cerimonia di consegna si è svolta in piazza Signorelli, presenti le massime autorità civili e militari della provincia di Arezzo e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di Cortona Sviluppo, società organizzatrice della manifestazione. Cortonantiquaria prosegue fino al 4 settembre al Centro Convegni Sant’Agostino e con la mostra «Da Depero a Boccioni, un viaggio nel futurismo», nel foyer del Teatro Signorelli.