Coronavirus, De Luca incontra i sindaci della Campania

“Ai sindaci chiediamo di essere responsabili”. È l’appello del governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha convocato tutti i sindaci della regione nell’auditorium C3 del centro direzionale diNapoli. Sono presenti all’incontro anche il prefetto di Napoli Marco Valentini e il presidente dell’Anci Campania Carlo Marino. De Luca ha raccomandato ai sindaci di “non procedere in maniera irrazionale, ma avendo segnalato situazioni di preoccupazione all’Asl e, solo successivamente, di prendere provvedimenti necessari” e che l’ordinanza regionale non prevede la chiusura delle scuole “ma la limitazione di gite scolastiche o situazioni di assembramento che non sono strettamente necessarie”.