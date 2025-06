Cosa fatta, capo ha

Il Governo ha attraversato indenne un altro collo di bottiglia, la consultazione popolare per l’abrogazione di alcune leggi inerenti l’argomento lavoro, varate tempo fa. L’affluenza alle urne è stata più che scarsa e ciò dovrebbe indurre quanti si sono adoperati a proporlo, soprattutto alla valutazione della convenienza dal punto di vista sociale e, di pari interesse, il loro costo. Sottinteso che la relativa provvista finanziaria è stata a carico delle casse erariali. Espresso a spanne, il ragionamento appena accennato dovrebbe servire a stabilire con convinzione se approvare o bocciare una proposta di consultazione popolare. Nel linguaggio usato nel Dopolavoro il tutto è riassunto nell’espressione “se il gioco vale la candela”. Da oggi si sprecheranno i commenti sul significato dell’esito del voto, mentre farà appena capolino il problema della affluenza alle urne, scarsa, con un outlook negativo, commentando il dato alla maniera delle agenzie di rating. Con tutto il rispetto che merita tale problema, ha già distolto, meglio si è fatto si che distraesse l’attenzione degli italiani, da altrettante situazioni che pur li toccano senza alcuna benevolenza. Strano ma vero e di tanto sarebbe più che opportuno si interessassero le sigle sindacali. A condizione di proporre altro e di maggior fattività rispetto a scioperi e manifestazioni del genere. Non è assolutamente opportuno esulare dall’ organizzazione di manifestazioni simili con mille distorte motivazioni. Di questi tempi in particolar modo non è consentito a nessun italiano di abbaiare senza mordere. Ne và della sopravvivenza stessa della popolazione, che già al momento mostra chiari e forti segni precursori di una catastrofe socioeconomica più che probabile. Altro particolare che non va minimamente sfocato è l’imminenza dell’inizio del periodo delle ferie: non sembra ma è così e, oltre confine, con un briciolo di sarcasmo, si dice che a agosto é l’Italia tutta che chiude per ferie. I problemi di “casa nostra”, da evitare con forza di confondere con “cosa,’ nb! non seguono lo stesso iter e, dove possono, accentuano tale divergenza a dismisura. A far da sfondo alla foto, sono disposti i problemi della UE e del suo braccio finanziario, la BCE. La prima sente stringersi il cappio intorno al collo che dall’altra parte è legato al disavanzo di ciascuno dei suoi componenti. Il problema probabilmente più pericoloso è la clasi che si è accentuata nella seconda metá del primo semestre dell’ anno in corso tra BCE e FED. Dopo l’elezione di Trump, si è creata tra lui e il suo entourage un muro di gomma che, già dalle prime battute, sembra non promettere nulla di buono. Come era già nelle previsioni del dopo elezioni a stelle e strisce, la discrasia si é estesa alla EU e a tutti i paesi che concorrono a formarla. È noto il motto usato oltreatlantico che vuole che quando il gioco si fa duro, i duri comincino a giocare. Nella fattispecie, sembrerà strano, veri duri non se ne vedono. E intanto (gli altri) fanno il bagno a Cesenatico e i furbi, come sempre, non affogano.