Cosa sono i tassi di rollover nel plus500 e nel trading con i CFD?

Quando scambiate le opinioni dei plus500 (e altri CFD), vi trovate spesso di fronte a tassi di rollover dei plus500, a volte chiamati “night fbs broker rates” o “night premiums”. Questo è di solito un costo, e a volte un beneficio extra. Come trader di forex seri non potete ignorare i tassi di rollover fbs broker. In questo articolo vi spiegheremo cosa sono le tariffe dei plus500 rollover fbs e a cosa dovete prestare attenzione per massimizzare il vostro ritorno.

Cosa sono le commissioni di rinnovo del plus 500?

Se depositate del denaro in banca, otterrete degli interessi. Non molto in questi giorni, ma un po’. Questo interesse non è lo stesso ovunque. Nell’Eurozona il tasso di interesse è storicamente basso. Negli Stati Uniti il tasso di interesse è un po’ più alto. In Argentina il tasso di interesse è superiore al 20% (ma c’è anche un’inflazione molto più alta). In Svizzera il tasso d’interesse è negativo.

Supponiamo che apriate una posizione lunga EUR/USD. Ciò significa che si comprano euro e si vendono dollari americani. In questo modo si rinuncia alle valute con un tasso d’interesse più alto e si ottiene in cambio una valuta con un tasso d’interesse più basso. Devi pagare la differenza di interessi. L’altro modo è se non si riesce a raggiungere la coppia EUR/USD. In questo caso si vendono euro e si acquistano dollari americani, e si viene pagati la differenza di interessi. Queste sono le spese di trasferimento, o commissioni di trasferimento.

In realtà, è un po’ diverso. Dal momento che si fa sempre trading sul Forex attraverso l’opinione di un plus 500, l’opinione del plus 500 finanzia le vostre posizioni. Vi sarà richiesto di mantenere solo una percentuale del trade come margine sul vostro conto. Le opinioni del plus 500 non lo fanno per beneficenza. Quando si detiene una posizione, il plus 500 opinions addebita un supplemento sulla tariffa di rollover.

Ad esempio, se la differenza di tasso di interesse tra l’EUR e il USD è del 2% all’anno e il vostro plus 500 addebita un ricarico del 3,5%, una posizione lunga EUR/USD vi costerà il 5,5% dell’importo investito ogni anno (2+3,5%). Una posizione corta vi costerà l’1,5% (-2+3,5%). Sembra molto, ma tenete presente che prendere in prestito denaro dalla banca costa tra il 7 e il 12% all’anno.

Tempo di sincronizzazione e inversione…

Il mercato dell’opinione del plus 500 è un’operazione a breve termine. Raramente le posizioni vengono tenute aperte per più di qualche giorno e talvolta solo per poche ore o meno. Il vostro profitto deriva da piccole variazioni di prezzo, che amplificate attraverso la leva finanziaria. In questo modo, i costi di reinvestimento continuano a

essendo estremamente limitata. La maggior parte delle opinioni dei plus 500 non esprimono questi costi in percentuale all’anno, ma in percentuale al giorno. Ad esempio, una posizione lunga EUR/USD con Plus 500 vi costerà circa lo 0,01% al giorno al momento della scrittura.

La tempistica di questi costi differisce per ogni opinione del plus 500. Tradizionalmente questo avviene alla fine della giornata di trading a New York (22:00 ora olandese). Tuttavia, il momento del premio varia a seconda delle opinioni del plus 500 e del prodotto. Ad esempio, Plus 500 regola il premio notturno sulla maggior parte dei beni alle ore 0:00 pm. Ma i CFD sui titoli olandesi sono regolati alle 21.00 e quelli tedeschi alle 20.00. Su Markets.com, il tempo di rollover per la maggior parte degli asset scende alle 23:00. Su altre recensioni di plus 500, il tempo di regolamento è di nuovo diverso.

Le fiere sono chiuse nei fine settimana. Alcuni plus500 addebitano ancora una tariffa notturna ogni notte. Altre recensioni di altri plus500, come eToro e AvaTrade, addebitano sia il plus500 che le spese di rinnovo per il fine settimana. Sarebbe logico che ciò avvenisse il venerdì alla fine della giornata di trading. Ma invece, il mondo delle recensioni dei plus500 ha scelto di addebitare tre giorni di rollover il mercoledì.

Come day trader, non dovete prestare molta attenzione ai tassi di rinnovo dei plus500. Anche se avete una posizione aperta durante il periodo del rollover vi costerà forse 1 o 2 pips. Solo per i rivenditori, che devono avere scambi di pochi secondi con un profitto di pochi pips, è meglio non fare scambi al momento del rollover. In questo caso, date un’occhiata al software di trading sul forex del vostro plus500 per vedere qual è l’ora del rollover.

Tassi di intermediazione Fbs per il rifinanziamento di attività non FBD

Molte recensioni di app plus500 offrono ora vari CFD (contratti per differenza). È possibile sfruttare le azioni, gli indici azionari, le materie prime e le recensioni dei broker di cryptofbs. Queste attività non hanno “fbs broker interest rate”. Il tasso di rollover è invece un tasso d’interesse che pagate il vostro app plus500 per finanziare la vostra posizione.

Quindi vi costerà denaro per mantenere il contratto durante la notte (non così tanto, ma comunque). Meno liquido è il mercato e più rischioso è il prodotto, più alti sono i tassi di rinnovo del app plus500. In questo modo le opinioni del app plus500 possono essere coperte dai rischi della vostra posizione che avete finanziato. Le azioni costano più degli indici a notte e gli indici costano più delle materie prime.

Inoltre, è necessario fare attenzione a garantire che il contratto venga rinnovato alla fine della giornata di negoziazione. Nel caso del mercato di intermediazione fbs questo è sempre il caso. Ma alcuni CFD non hanno un rollover e vengono regolati automaticamente alla fine della giornata di trading. Altri contratti, come le opzioni, sono “regolati” settimanalmente o bisettimanalmente. Si è quindi costretti a prendere il profitto o la perdita che si ha in quel momento. Se si desidera negoziare CFD che non si rinnovano automaticamente, è necessario terminare la posizione prima che venga chiusa automaticamente.

Il commercio di merci

Infine, in questo articolo, faremo attenzione ad una strategia di trading del plus500 che si basa interamente sui tassi di rollover fbs: il carry trade. Come avrete letto all’inizio di questo articolo, la differenza nei tassi di plus500 tra due valute potrebbe essere positiva per voi. Questo è il caso se si acquista la valuta a più alto rendimento e si vende la valuta a più basso rendimento, e la differenza è maggiore del margine di profitto delle opinioni del vostro plus500.

Lo scopo del carry trade non è quello di ottenere guadagni di prezzo sulla posizione rapidamente, ma piuttosto di mantenere la posizione aperta per un lungo periodo di tempo al fine di ricevere i tassi di rinnovo fbs plus500 su base giornaliera. Supponiamo, ad esempio, che il tasso d’interesse a breve termine del peso messicano (MXN) sia del 7,5% annuo e quello del franco svizzero (CHF) del -0,75%. Il differenziale netto dei tassi d’interesse sarebbe quindi dell’8,25% annuo. Se non riuscite a raggiungere la coppia CHF/MXN e le vostre opinioni di plus500 addebitano una commissione di finanziamento annuale del 5%, guadagnerete il 3,25% all’anno su questa transazione.

Naturalmente, si corre il rischio che il peso messicano perda valore. Spesso le valute a più alto rendimento hanno anche un’inflazione più elevata, per cui i vostri profitti evaporano rapidamente. Si dovrebbe anche tener conto delle fluttuazioni a breve termine. Lo si fa facendo trading con un piccolo leverage, diciamo un massimo di 10-20x. Quindi la valuta che hai venduto può diminuire di valore del 5-10% prima di ricevere una richiesta di margine.

Il commercio di carichi non è così popolare oggi come una volta. Ciò è dovuto ai bassi tassi di interesse in tutto il mondo. La differenza dei tassi d’interesse tra i vari Paesi spesso non è sufficiente a coprire i costi di finanziamento. Tuttavia, ci sono ancora coppie che danno un piccolo ritorno positivo ogni notte. È una buona cosa.