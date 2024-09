Co’Sang a Napoli, il concerto a piazza Plebiscito con Geolier e tanti ospiti

Il grande giorno è finalmente arrivato: i Co’Sang tornano live davanti alla loro gente. Oggi, martedì 17 (sold out) e domani, mercoledì 18 settembre (ultimi biglietti disponibili), a Piazza del Plebiscito, Luchè e Ntò porteranno sul palco i pezzi che hanno segnato la storia del rap italiano e il nuovo imponente lavoro in studio “Dinastia”, davanti ai migliaia di fan accorsi da tutta Italia, per due eventi leggendari che dimenticheranno difficilmente. Qui info biglietti per la seconda data: https://www.vivoconcerti.com/roster/co-sang/co-sang-reunion Non avevamo bisogno di conferme, era già tutto scritto. “Dinastia” (https://wmi.lnk.to/dinastia; Warner Music Italy) è il disco in cui Luchè e Ntò rivendicano il loro posto sulla scena, dimostrando ancora una volta il talento e l’attitudine che hanno da sempre contraddistinto la loro storia e che li hanno fatti entrare fin da subito nell’olimpo del rap italiano. L’album, ad una settimana dal debutto, ha scalato le charts di FIMI/GfK Italia, conquistando il primo posto della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici. Per celebrare questo grande e importante ritorno non potevano mancare collaborazioni nuove e storiche, con artisti che, come i Co’Sang, hanno scritto pagine importanti della scena del nostro paese. Accomunati da una grande stima e rispetto reciproci, si sono uniti al duo di Marianella colleghi del calibro di Club Dogo, Liberato, Marracash e Geolier, per un disco che segna un punto di svolta per l’hip hop del nostro Paese. I feat. sono stati svelati in modo unico, come solo due artisti della loro caratura potevano fare. Attraverso un video girato al Palazzo Reale di Napoli, pubblicato, giovedì 29 agosto, in anteprima sulla pagina di Spotify Italy (https://www.instagram.com/p/C_QNFY-oc-X/), infatti, passo dopo passo, sono stati mostrati dei quadri che raffiguravano gli artisti che si sono uniti al duo in questo nuovo e tanto atteso terzo lavoro in studio.