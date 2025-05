Cose buone dal mondo? Si spera

Qualcosa che strappi l’ombra di un sorriso, alla fine ha fatto capolino con decisione nel tormentato avanzare di talune ragioni e vicende che si sono accentuate negli ultimi tempi. Si tratta in prevalenza del miglioramento del clima che traspare dalle situazioni che, fino a una decina di giorni addietro, sembravano in grado di procedere solo in un crescendo di negatività. Senza tema di sbagliare, esse erano tali e tante da lasciar credere che, ognuna per le proprie motivazioni, sarebbero arrivate a fare esplodere a breve veri e propri conflitti. A quel punto sarebbe stato pressoché impossibile ipotizzarne la portata e l’esito, anche perché molto incerto sarebbe stato il mix di alleanze ipotizzabile. Sarà certo una semplice coincidenza, ma non sarebbe corretto sottacere che quella svolta a U ha dato i primi segni di sé subito dopo l’elezione di Papa Leone XIV. La prima di esse è stata l’allentamento da parte di Washington della morsa dei dazi che sarebbero dovuti essere applicati in misura particolarmente alta (100%!) all’ import proveniente da Pechino. Anche se sará a tempo determinato, tre mesi, tale decisione incentiverà di sicuro gli scambi commerciali tra i due paesi e la stessa si farà sentire fin da subito.Tanto influirà sugli scambi commerciali in essere e anche di nuova realizzazione per quei prodotti made in USA che devono utilizzare, per vari motivi, componentistica realizzata dentro la Grande Muraglia. Una parte di quei prodotti assemblati prenderá il largo alla volta di altri paesi. L’ effetto moltiplicativo di una sequenza del genere non ha bisogno di commenti. Per completezza va precisato che il mutato atteggiamento delle due Superpotenze, per poter dare risultati durevoli, deve poter contare sulla stabilità socio-politica dei due protagonisti. Quella stessa che, sfaldatasi progressivamente ormai da tempo, per ricompattarsi necessita di un periodo di tempo considerevole. Ancora una volta emerge la diversità di reazione che passa tra le operazioni legate alla produzione reale e quelle di sola natura finanziaria, spesso di tipo speculativo, che si limitano a trasferire ricchezza senza crearne di nuova. Domani, giovedì 15, a Istanbul, in Turchia, ai tavoli del summit saranno affrontati dai convenuti i punti appena considerati. I vari presidenti interessati, nonché i loro entourages tecnici, avranno molto da fare, stante la mole delle questioni all’ordine del giorno. Per quanti andranno in trasferta sul Bosforo partendo dall’Europa, mancano ormai poche ore all’appuntamento. Leone XIV non sarà presente. Con buona probabilità resterà in Vaticano a pregare per la riuscita del meeting a… Costantinopoli, alle volte le coincidenze ! Senza facili ottimismi, ma anche deplorevole disfattismo, gli ingredienti per fare qualcosa di valido ci sono tutti, anche perchè molti, un pò dovunque, certamente si staranno già dando da fare per non far mancare scongiuri più che laici. In tal modo sarà rispettata, tra le altre regole, anche quella della Par Condicio.