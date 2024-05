Cose di casa e non solo, che non sempre il tempo aiuta a tener lontane

La settimana che si è appena chiusa, che secondo previsioni un po’ datate avrebbe dovuto finalmente segnare il cambio di stagione in molte sue espressioni, ha assunto al contrario la funzione di collettore per una serie di eventi di altro genere. Oltre quelli, in cima alla lista delle attrattive,

meteorologici, non stanno dando certamente lustro al Paese, anche altri situazioni. Quanto è scritto di seguito ha la pretesa di dimostrare che il più delle volte episodi che a una prima osservazione fanno pensare che siano contenuti in un certo ambito territoriale e in un determinato arco di tempo medio breve, alla fine si rivelino sempre più organizzati a sistema dalle ramificazioni più che lunghe. Una premessa: l’Italia non rappresenta un unicum nel torbido che vede andare a braccetto la politica e le organizzazioni criminali. Senza allontanarsi molto dalla realtà, si può certo sostenere che, già un secolo fa, negli USA che sarebbero caduti nel baratro della Grande Depressione del ’29, c’era connivenza delle istituzioni, compresa la polizia, con le mafie di molti paesi lontani. Quelle stesse avevano trovato terreno fertile nel Continente Nuovo, così da prendere piede e espandersi. Di proibizionismo e altre storture del tessuto sociale che furono permeate da attività illecite se ne potrebbe discutere a oltranza, ma è meglio concentrarsi su quanto sta accadendo ora nel Paese. La prima considerazione da usare come introduzione è che quanto è appena venuto fuori in Liguria non è una storia che ha meravigliato più di tanto chiunque ne sia venuto solo ora a conoscenza, in patria e all’estero, perché non può essere considerato un fulmine a ciel sereno. Il motivo che apre la porta alla rabbia sociale è riconducibile all’atteggiamento che riservano gli Italiani a vicende del genere: se non fanno danni al loro orticello, le varie branche della Politica e della Pubblica Amministrazione non si vedranno mai ostacolate nel loro modo di comportarsi. Al primo incremento della pressione fiscale, gli stessi saranno pronti a urlare: “piove, governo ladro !”. Il circolo vizioso della Spesa Pubblica dilatata rispetto alle entrate a cui sono legate non sarà mai spezzato se la condotta della Macchina dello Stato non cambierà sostanzialmente modo di funzionare. È presto spiegato: se la criminalità organizzata, interna e esterna all’apparato pubblico, non sarà messa in condizione di non nuocere, più alta sarà la posta in gioco, più diventeranno grandi gli obiettivi fraudolenti da raggiungere per quella piaga sociale. Quanti dei connotati di tale fenomeno faccia più male agli italiani e al Paese, non è facilmente individualizzabile e quindi possibile di essere neutralizzato. Quanto appena scritto contiene un concetto derivato che, quello si, non teme scossoni: i fatti di Genova non saranno gli ultimi della serie. Non è pertanto da insabbiare, quanto da essere messa alle corde. Pensare di poterla sconfiggere per KO non è credibile, colpirla nei fianchi sistematicamente si. Prima si metterà in atto un comportamento del genere, maggiori saranno le probabilità di aver ragione su di essa. Provare per credere, almeno non resteranno scrupoli per non aver provato tutto e anche altro.