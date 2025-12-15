Cose di casa

È solo per evitare disguidi e malintesi che, in questa nota, a seguire la parola casa, non sia “nostra”. È d’obbligo puntualizzare che cosi deve essere intesa, anche se non è stata adoperata perché la stessa avrebbe potuto confondere le idee. Per chiudere il cerchio, il reale significato dell’intera espressione vale “affari italiani”. A fornire lo spunto provocatore all’origine di queste righe è l’ analisi di massima che viene fatta solitamente dagli addetti ai lavori di questi tempi in ogni realtà geopolitica del pianeta. Che l’economia mondiale attualmente sia al centro dell’attenzione generale perché è mal messa, é, purtroppo, fuor di dubbio. Quanto appena scritto non vale per alcune di tali realtà, continenti (Cina), o nazioni (Italia), che comunque si ritrovano delle “unicità di corredo fatto in casa” in dotazione. Per il Bel Paese, esse, al più, possono essere imitate, se non del tutto, poco più che “scimmiottate”, da altre realtà che non hanno la più pallida idea della civiltà che è nata e si è evoluta nel Mediterraneo. Nel caso di specie il riferimento va a una penisola con la forma di uno stivale. La Cina, senza considerare le sue dimensioni, ha realizzato nei secoli caratteristiche sociali e politiche uniche, non ripetibili altrove a causa della

dissonanza marcata tra quanto il vertice di quella realtà predica e di quel che invece mette in pratica. Per l’ Italia si verifica l’ esatto contrario. Con dimensioni al lato opposto del Celeste Impero, va comunque avanti per una dote particolare, preziosa e, soprattutto, irripetibile: l’italianità. Sarebbe complesso spiegare nei dettagli in realtà in cosa consista. Si può fare molto sinteticamente un paragone con gli italiani che vengono definiti dagli stranieri. Quegli stessi, alla domanda cosa intendano con quella definizione, provano a rispondere che si tratta di un insieme di qualità che solo un cittadino della penisola può esprimere. Basterà al Paese questa prerogativa da sola per risollevarsi? Augurarselo non costa niente, mentre contare solo su di esso potrebbe rivelarsi addirittura pericoloso. Presuntuoso certamente.