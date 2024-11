Cos’è un mutuo green e quali sono i suoi vantaggi

La sostenibilità ambientale è uno dei temi caldi degli ultimi anni, che ha interessato anche il settore finanziario. Uno degli strumenti più innovativi in questo ambito è il cosiddetto eco-mutuo una tipologia di finanziamento pensata per chi desidera acquistare o ristrutturare un immobile ad alta efficienza energetica.

Questa forma di mutuo si rivolge dunque a chi intende ridurre l’impatto ambientale della propria abitazione sfruttando allo stesso tempo dei vantaggi economici che facilitano la gestione delle spese nel lungo periodo. Ma come funziona un mutuo green?

Cos’è un eco-mutuo?

Il mutuo green è un finanziamento sostenibile che le banche concedono per comprare o ristrutturare abitazioni a scarso impatto ambientale, caratterizzate dunque da elevata classe di efficienza energetica.

L’eco-mutuo favorisce la transizione verso un’edilizia sostenibile, supportando la realizzazione di progetti immobiliari che rispettino determinati standard ambientali, come la certificazione energetica di classe A o superiore.

Può pertanto sottoscrivere un mutuo sostenibile colui che acquista una casa già efficiente dal punto di vista energetico o che presenta un progetto di ristrutturazione volto a migliorare la sostenibilità attraverso ad esempio l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione degli infissi o l’isolamento termico.

Per accedere a un mutuo green, generalmente è necessario che l’immobile rispetti alcune caratteristiche tecniche relative al risparmio energetico. La banca che concede il mutuo può dunque richiedere una certificazione energetica aggiornata dell’immobile al fine di verificare che esso rientri negli standard richiesti.

Cosa serve per richiedere un eco-mutuo?

Prima di richiedere un mutuo green è importante chiedere informazioni al proprio istituto bancario di riferimento, così da essere certi di presentare tutta la documentazione necessaria. In genere, vengono richiesti:

Attestato di Prestazione Energetica (APE) : per attestare la classe energetica dell’immobile;

: per attestare la classe energetica dell’immobile; Documenti personali

Certificazioni del reddito: busta paga in caso di lavoro da dipendente, dichiarazione dei redditi per i liberi professionisti;

busta paga in caso di lavoro da dipendente, dichiarazione dei redditi per i liberi professionisti; Documenti sul titolo di provenienza dell’immobile : quali contratto di acquisto, proposta di acquisto accettata…

: quali contratto di acquisto, proposta di acquisto accettata… Documentazione tecnica: planimetria aggiornata, visura catastale…

Mutuo eco-sostenibile: perché conviene?

Uno dei principali vantaggi di un mutuo green è senza dubbio rappresentato dalle condizioni economiche offerte, generalmente più favorevoli rispetto ai mutui tradizionali. Le banche stanno infatti fortemente incentivando gli investimenti in immobili sostenibili, offrendo ai loro clienti tassi di interesse più bassi e condizioni più vantaggiose, così da sensibilizzarli ulteriormente al tema dell’efficienza energetica. In questo modo il cliente risparmia economicamente sia in fase di rimborso del mutuo che nel lungo termine, grazie alla riduzione delle spese in bolletta per i consumi energetici domestici.

Oltre all’aspetto economico, va ovviamente considerato l’impatto positivo che una ristrutturazione sostenibile ha sull’ambiente. Investire su una casa green significa abbassare notevolmente le emissioni di CO2 e contribuire in maniera attiva alla lotta contro il cambiamento climatico.

Una casa ecosostenibile offre tra l’altro un elevato comfort abitativo, grazie a tecnologie di ultima generazione altamente performanti. In più, questa tipologia di abitazione rappresenta un solido investimento futuro, dal momento che nel mercato immobiliare contemporaneo tende a mantenere un valore di mercato più elevato nel tempo.