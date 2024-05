Così fan tutti…o no?

Il Bel Paese è sotto assedio. Non del genere di quello che segue da presso tutto quanto di negativo stia mettendosi di traverso nei confronti della società. Sebbene anche esso invii passo dopo passo inquietanti segnali di crescita, c’è di peggio. E non riguarda solo gli italiani di una determinata categoria o ceto sociale. È, generalmente, il comportamento di chi dovrebbe, il condizionale è usato per lasciare ancora in vita la speranza, seppure molto tenue, di debellare quel cancro, e invece fa l’opposto. L’effetto imitazione che si nutre di quei comportamenti rischia così di continuare a crescere a dismisura. Tale fenomeno si sta dilatando sempre più, tant’è che la pratica di atteggiamenti contrari alla legge si può riscontrare, modulato in tante forme, da non riuscire a stabilirne il numero. Quindi a maggio inoltrato, vicini quanto basta a arrivare alla chiusura del primo semestre, non si intravedono barlumi di ravvedimento da nessuna prospettiva. L’assemblea dei magistrati che ha ricusato con un documento scritto l’operato del Governo in merito alla divisione delle carriere al suo interno, ne è un segno. In altri tempi quel comportamento sarebbe stato qualificato come un atto di insubordinazione, peraltro sui generis, con tutte le incognite che una situazione del genere avrebbe potuto determinare. Di quanto stia venendo fuori da un’indagine in Liguria che coinvolge politici, funzionari pubblici e imprenditori, l’elenco è solo agli inizi. Quel gruppo così assortito aveva messo le mani non solo sulla città, Genova, ma anche sulle realtà decentrate di quella regione. Non è la prima volta che gli italiani si trovano di fronte a una situazione del genere. Il regista Francesco Rosi, riferendosi a Napoli, negli anni ’70 girò il film Mani sulla città sullo stesso argomento. Quanto allo Stato va prendendo sempre più forma l’atteggiamento riservato dagli italiani a tali episodi criminosi, nel senso di arrivare a pensare “che si fa ma non si dice”. È un sistema di grotteschi tentativi volto all’autolegittimazione a non osservare le leggi, adducendo che, se chi dovrebbe controllare che non si esca dai limiti fa tutt’altro, per quale oscuro motivo dovrebbero essere loro gli ossequienti? Così si assiste a vicende messe in piedi da normali cittadini i quali, alla prima occasione che capita loro a tiro, non esitano a adottare comportamenti fuori dei percorsi previsti dalla legge.

È così che si verificano comportamenti anche di persone che avevano sempre svolto il loro dovere verso l’Erario, a un certo punto, per una serie di ragioni che si presenta loro a un certo momento della vita, sottraggono ingenti cifra al fisco e fanno perdere le tracce. Non è un fatto nuovo e non esiste motivo alcuno perché la Guardia di Finanza non debba prendere di mira quegli evasori che non traggono il loro reddito dall’esercizio di una professione o dallo svolgimento di un attività imprenditoriale. Potrebbe, questa appena narrata, essere uno dei motivi che danno origine a un fenomeno tipicamente italiano: il Pil ristagna e il risparmio continua a crescere. È opportuno non farsi confondere dal fatto che in passato, in occasione di un banchetto nuziale che si rivelò più affollato del previsto, aumentarono per miracolo pani e pesci. Anche perché, di questi tempi, i matrimoni continuano a diminuire e con essi i banchetti nuziali. Di conseguenza diminuiscono anche le occasioni per mettere in atto prodigi del genere.