Cosi fan tutti

Una iena, presente da anni in un ambiente che, di norma, non prevede la vivibilità per quella specie di animali, è da anni di casa a Mosca, con precisione al Cremlino. La bestia, che risponde al nome di Putin – il cognome basta e avanza per identificarlo – ha oltrepassato ormai da tempo ogni limite di inadeguatezza nonché scorrettezza, scendendo al di sotto del suo diretto competitor, Trump il coyote (è quanto dire!). È quel felino un animale presente negli USA, ma continuamente in giro per il mondo, pronto a far danni là dove percepisce che potrà scovare facili prede.”Tra lui e lei, scegliere non saprei”, si usa dire nel villaggio con riferimento a due persone cariche di negatività, precisando che di essi, uno pesa un quintale e l’altro cento chili. Quindi bisogna tener presente che le due bestie si affrontano a parità di forze. C’è però da fornire ancora un dettaglio a commento dei conversari finto amabili dei due: le strategie adottate, drastiche ma diverse, al fine di smorzare i bollenti ma giusti spiriti di Zelensky, il Presidente di una nazione occidentale, l’Ucraina, che sta scontando la pena dell’assedio russo per il solo motivo di essere collocata all’estremo Est dell’Europa, ai confini a ovest di quella nazione, sembra tutt’altro che avviata a conclusione, come vorrebbero far credere i professionisti dell’ informazione. Le ultime parole di Putin hanno riattizzato le fiamme di quell’incendio. La iena ha definito porci i capi di stato europei, tenuti, a suo dire, in scacco da Trump. Che dire? Nel contado, in situazioni del genere, si suole dire che il bue dà del cornuto all’asino.

A parte le constatazioni appena esposte, è opportuno riposizionare l’osservazione sui fatti attuali affinché essa si posi su quanto è accaduto in giro per il mondo nelle ultime settimane: dall’Australia all’Inghilterra e via elencando, si sono scatenate violenze inaudite e mascherate da azioni impregnate di fanatismo di ogni genere. Solo per evitare di riportare altre ventate di violenza, per ora il “racconto” deve fare una pausa. Non senza però aver aggiunto che bugiardi come Putin e Trump se ne trovano pochi. Meno male, l’augurio è che non aumentino considerevolmente di numero.