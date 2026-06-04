Così il risparmio può creare lavoro e sviluppo nei borghi: a Lusciano il progetto Tappa

Il risparmio privato come motore di sviluppo per i territori e le comunità. È questo il tema al centro dell’incontro “Il tuo risparmio può rigenerare i borghi italiani”, in programma venerdì 19 giugno 2026 alle 17,30 nella Fattoria sociale “Fuori di Zucca” di Lusciano, nel Casertano. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Tappa – Territori attivi per paesi accoglienti, sostenuto dalla Fondazione con il Sud, e punta ad accendere i riflettori su nuovi strumenti di finanza etica a sostegno della rigenerazione delle aree interne.

L’appuntamento è rivolto agli enti del Terzo settore, alle organizzazioni sociali, ai cittadini, alle imprese e agli operatori del territorio per approfondire temi legati alla finanza etica e all’innovazione sostenibile applicata ai progetti di sviluppo locale. Al centro del confronto ci saranno le iniziative dedicate alla rigenerazione dei borghi, alla crescita economica, alla creazione di nuova occupazione e alla valorizzazione dell’identità culturale delle aree interne dell’Appennino centrale tra Alto Casertano e Alto Molise.

Il progetto Tappa, dedicato al Cammino di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi, è co-progettato da Fondazione Etica e dalla cooperativa sociale Con la Mano del Cuore. Durante l’incontro sarà presentato il modello dei conti deposito a impatto sociale (Social Time Deposit), uno strumento pensato per moltiplicare le risorse destinate alla realizzazione di progetti sociali.

Si tratta di una proposta innovativa che parte da un dato significativo: in Italia il risparmio privato supera i 6mila miliardi di euro, una massa di risorse che, secondo i promotori, potrebbe contribuire in misura rilevante alla crescita sociale ed economica dei territori, oltre le tradizionali logiche di investimento finanziario.

I Social Time Deposit, con una durata compresa tra 12 e 18 mesi, consentono infatti ai risparmiatori di sostenere direttamente progetti ad alto impatto sociale. Nel caso del progetto Tappa, il 50% degli interessi maturati viene destinato all’iniziativa ed è fiscalmente detraibile, mentre il restante 50% remunera il capitale depositato dal risparmiatore, che alla scadenza rientra integralmente in possesso delle somme investite.