Così la pandemia ha ridisegnato la mappa della ricchezza: ecco chi sono i 10 Paperoni della Terra. Un video

Chi sono le persone più ricche del mondo? Una domanda che tutti si sono posti almeno una volta. In questo approfondimento pubblicato da Statistics and Data Italia si analizzano i dati sulle 10 persone più ricche del mondo negli ultimi 21 anni, dal 2000 al 2021. Per farlo, sono stati usati vari database tra cui i dati di Forbes, il più famoso, e quelli della World’s Billionaire List.

Il 2021 è stato un anno speciale. Dopo che la disoccupazione è aumentata nel 2020 e l’occupazione è scesa in molti paesi, c’è stato un rimbalzo nel 2021. Questo è vero in Europa ma anche negli Stati Uniti. Le stime degli Stati Uniti parlano di un +7% nel 2021. Per l’Unione Europea, la media dei 27 paesi è +5%. Ma le persone più ricche del mondo sono state colpite dalla crisi nel 2020? E come è cambiato il loro capitale nell’ultimo anno? Nel video qui sotto puoi vedere come sono cambiate le 10 persone più ricche del mondo dal 2000 al 2021. Nel 2021 la persona più ricca del mondo è Jeff Bazos. Il fondatore e presidente di Amazon, che recentemente è volato nello spazio con la sua azienda Blue Origin, è l’uomo più ricco del mondo con un valore del patrimonio di 177.000.000 dollari. Una cifra che lo mette in cima alla lista davanti a Elon Musk. Musk, CEO e CTO di numerose aziende tra cui Tesla (oltre che co-fondatore di Paypal) è passato dall’avere un valore netto di 24,6 miliardi di dollari nel 2020 a 151 miliardi nel 2021. Questa è una crescita molto forte in un tempo molto breve. Al terzo posto c’è Bernard Arnault, proprietario del gruppo di beni di lusso LVMH, e al quarto posto Bill Gates, fondatore della Microsoft Corporation. Mukesh Ambani è un imprenditore indiano, presidente, amministratore delegato e maggior azionista di Reliance Industries Limited.

Chi sono le 10 persone più ricche del mondo

Se nel capitolo precedente abbiamo visto chi sono le 10 persone più ricche del mondo nel 2021, chi erano le persone più ricche 20 anni prima, nel 2000? Al primo posto, nel 2000, c’era Bill Gates. L’inventore di Microsoft aveva un valore netto di 60 miliardi 20 anni fa. Questo lo metteva saldamente al primo posto. Nel 2020, Larry Ellison era il secondo uomo più ricco del mondo grazie alla Oracle Corporation. Oracle Corporation è una delle più grandi aziende di software del mondo. Oltre ad essere co-fondatore e CTO, è stato CEO di questa azienda fino al 2014 e poi ne è diventato il presidente esecutivo. Nel 2000, un altro informatico è arrivato al terzo posto. Paul Allen, fondatore di Microsoft insieme a Bill Gates e recentemente scomparso nel 2018, era uno degli uomini più ricchi del mondo. Anche se ha lasciato la sua posizione in Microsoft nel 2000, è rimasto un importante azionista per anni.

Quanti miliardari ci sono nel mondo?

Dall’inizio dell’era dot-com, e dalle bolle che ha creato, il numero di miliardari è in continuo aumento. Ma quanti miliardari ci sono oggi nel mondo? E quanto sono aumentati nel tempo? Se nel 2000 il numero totale di miliardari nel mondo era di 470, nel 2021 è di 2755. Questo crescita è decisamente molto elevata. Tra il 2000 e il 2003 non c’è stata una grande differenza nei dati, erano 470 nel 2000 e sono diventati 476 nel 2003, è dagli anni successivi che il valore ha continuato a crescere. Tranne il periodo della crisi finanziaria del 2008, il dato è stato sostanzialmente sempre in aumento. C’è stato un leggero calo nel 2019-2020, ma nel 2021 la cifra è salita di nuovo. Dal 2020 al 2021, la cifra è passata da 2095 miliardari in tutto il mondo a 2755, un aumento di oltre 650 miliardari.