Così l’intelligenza artificiale relega il DMO al passato

di Claudio Pisapia

L’intelligenza artificiale determina un nonsenso del DMO, perché cambia il paradigma:

Il DMO nasce per promuovere una destinazione, fare marketing e comunicazione, coordinare gli operatori favorire la vendita del prodotto.

Queste funzioni oggi si fanno con IA, con risultati migliori, piu velocemente e a costi infinitamente piu bassi del DMO.

Profilazione dei visitatori, storytelling personalizzato, gestione flussi e stagionalità, pricing, prenotazioni, promozione, analisi reputazionale in tempo reale.

L’Intelligenza Artificiale svuota il DMO del suo senso operativo originario.

Il DMO è figlia del marketing non della comunità, guarda il turista come cliente, il territorio come prodotto. la promozione come fine.

Con l’intelligenza artificiale ha senso parlare di:

– Sistema Turistico di Destinazione;

– manager di destinazione (non marketer);

– agente di comunità;

– governance pubblica + intelligenza aumentata;

– dati come bene comune, non come strumento commerciale.

L’IA non sostituisce la visione politica e culturale, ma:

– smaschera le strutture vuote;

– rende inutili i carrozzoni;

– costringe a scegliere: governo o promozione

Con l’intelligenza artificiale la DMO, intesa come struttura di marketing territoriale, è superata. Oggi servono Sistemi Turistici di Destinazione basati su comunità, reputazione e governance. L’IA è uno strumento, non un modello: il modello è culturale.

Il DMO quindi non regge Culturalmente prima ancora che Tecnologicamente.