Cosimo Musca alla presidenza di Anie Componenti Elettronici per il biennio 2024-2026

L’Assemblea dei Soci che si è tenuta a Milano, presso la sede di Federazione ANIE, il 21 maggio scorso ha eletto alla Presidenza Cosimo Musca, Deputy Head of Italy Public Affairs e Programs Management Director di STMicroelectronics. Al suo fianco Alessandro Matera, Direttore Generale di Infineon Technologies Italia, con incarico alla Vice Presidenza e Fabio Udine, Presidente di Logika Control, in qualità di Consigliere Rappresentante PMI.

ANIE Componenti Elettronici, Associazione di Federazione ANIE, è espressione dell’industria elettronica italiana in tutta la sua catena del valore, dalla produzione alla logistica ai servizi di sviluppo. Si tratta di un settore che in Italia ha registrato nel 2023 un volume d’affari di oltre 7 miliardi di euro, di cui circa 1,4 miliardi di euro generati dal comparto dei semiconduttori.

Classe ’66, da 30 anni nel settore dei semiconduttori, Cosimo Musca è Dirigente di STMicroelectronics in Italia ed Executive-MBA, dal 2019 è Deputy Head of Italy Public Affairs. Tra le altre responsabilità, ricopre ruoli di primo piano nella governance industriale a livello europeo dei due Important Project of Common European Interest (IPCEI) sulla microelettronica. Il neo Presidente metterà la propria esperienza al servizio di ANIE Componenti Elettronici per conseguire gli obiettivi tracciati nelle linee programmatiche che caratterizzeranno il suo mandato.

Importanti saranno le attività di collegamento tanto in Europa, che punteranno a rafforzare la collaborazione con Bruxelles, quanto a livello nazionale, potenziando le relazioni con interlocutori di interesse strategico per l’Associazione.

Altresì cruciale sarà puntare all’ampliamento della catena del valore rappresentata dall’Associazione con il coinvolgimento di attori sempre più importanti nella filiera della microelettronica e sempre più coinvolti nelle politiche industriali nazionali innestate dalla strategia europea per il rafforzamento della leadership tecnologica e la sicurezza degli approvvigionamenti.

Digitalizzazione, innovazione, ricerca, ambiente, education, internazionalizzazione, saranno i temi chiave intorno ai quali saranno avviate iniziative interassociative indirizzate a rafforzare il ruolo trasversale di ANIE Componenti Elettronici all’interno di Federazione ANIE, ma anche a consolidare la propria funzione di rappresentanza del settore dell’Industria Elettronica nei confronti delle Istituzioni e lungo la filiera con particolare attenzione ai quattro mercati di riferimento di ANIE – Industria, Energia, Building, Infrastrutture-Trasporti.

“Sono onorato di questo incarico, tanto importante quanto oneroso – dichiara il neo Presidente – che mi impegnerò a svolgere per il prossimo biennio al massimo delle mie capacità, consapevole della responsabilità del ruolo e dell’attualità del contesto in cui vado a operare, cruciale non solo per ANIE Componenti Elettronici ma anche per ANIE nel suo complesso. Mi riferisco all’importanza strategica dei semiconduttori e della microelettronica, ormai riconosciuta a livello nazionale, europeo ed internazionale, come tecnologie abilitanti per le catene di valore e fattori chiave a livello geopolitico nella sfida competitiva tra Europa, USA e Asia. La strategia vincente introdotta in Europa con l’approvazione del Chips Act, per favorire nuovi investimenti in attività di ricerca e industrializzazione, non può prescindere dal fare sistema a livello nazionale, tra dimensione privata e pubblica, industriale e accademica.”

“In questo quadro – conclude Musca – ANIE Componenti Elettronici deve e può giocare un ruolo cruciale nel sostenere gli interessi dei propri Soci e dell’intera catena del valore, promuovendo l’azione strategica di aziende di eccellenza per la messa a terra di rinnovate strategie industriali a livello europeo e nazionale”.

Completano il Board Direttivo i Consiglieri Marco Lombardo (CEO – Daos); Gianfranco Cardamone (Country Manager – NXP Semiconductors); Paolo Magni (Regional Sales Manager – Odu Italia); Mauro Nodari (Chief Information Manager – Techno); Francesco Pisanello (Distribution Area Manager – Vishay Semiconductor Italiana) e i Capi Gruppo Gabriele Braga (Sales and Marketing Director – FAE Technology); Diego Romeo (General Manager – Lemo); Marco Zanoni (Direttore Vendite Italia – Melchioni); Luciano Pini (Head of South EMEA & Nordic Industrial Digital Transformation Strategic Biz Development – STMicroelectronics).