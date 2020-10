Cosme, al via “Cluster Go International”: finanziamenti per 7,5 milioni di euro

La Commissione europea ha pubblicato il nuovo bando Clusters Go International per sostenere l’internazionalizzazione dei cluster e dei loro associati tramite il finanziamento di partenariati europei chiamati European Strategic Cluster Partnerships for Going International (ESCP-4i).

Il bando fa parte del Programma per la Competitività delle Imprese e le PMI (COSME) e prevede il finanziamento di due fasi, una preparatoria (Preparatory phase) dedicata alla creazione di nuove partnership europee, e una di implementazione, testing e sviluppo (Implementation phase) di partnership già esistenti.

Il budget disponibile è pari a 7.5 milioni di euro e il finanziamento previsto è pari al 90% delle spese ammissibili. La scadenza per presentare le proprie proposte progettuali è fissata al 2 dicembre 2020.