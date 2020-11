Cosme, appalti pubblici per l’innovazione: avviso da 5 milioni di euro

Nell’ambito del programma Cosme sono aperte le candidature per il bando “COS-PPI-2020-2-04: Co-financing of public procurement of innovation consortia” che intende contribuire ad un significativo aumento della percentuale di PMI europee che hanno accesso al mercato degli appalti pubblici per l’innovazione (PPI) all’interno dell’Unione europea.

Il presente invito a presentare proposte rientra nel secondo obiettivo del Cosme, in quanto intende migliorare l’accesso delle PMI ai mercati all’interno dell’Unione.

Il bando persegue tre obiettivi specifici. Il primo obiettivo è quello di incoraggiare la cooperazione tra gli acquirenti pubblici per promuovere l’uso degli appalti pubblici per contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative in grado di affrontare i loro bisogni. Il secondo è quello di aumentare l’impatto degli appalti pubblici sull’innovazione. Gli appalti pubblici possono essere utilizzati come strumento per promuovere l’innovazione in aree di forte interesse pubblico come, ad esempio, l’energia pulita (contribuendo agli obiettivi di Parigi per la lotta al cambiamento climatico) o la sanità. Ciò a sua volta incoraggerà le imprese innovative dell’UE, in particolare le PMI, a sviluppare nuove soluzioni per affrontare le sfide della società. Il terzo obiettivo è quello di collegare e stabilire sinergie con i progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’UE ogniqualvolta possibile.

Il budget messo a disposizione dal bando è pari a 5 milioni di euro. La sovvenzione per progetto dovrà essere comprese tra 2 e 5 milioni di euro; l’EASME finanzierà una o due proposte.

Le proposte possono essere presentate da organizzazioni no-profit(private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), università o istituti di istruzione, centri di ricerca, enti a scopo di lucro.

La scadenza per la candidatura delle pre-proposals è il 19 gennaio 2021, quella definitiva per le full proposals l’8 giugno 2021.