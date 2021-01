Cosme, digitalizzazione delle Pmi turistiche: bando da 8 milioni di euro

C’è tempo fino all’11 febbraio 2021 per partecipare al bando Cosme “Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector” finalizzato a promuovere l’adozione della digitalizzazione e dell’innovazione da parte delle Pmi nel settore del turismo attraverso la cooperazione transnazionale e il rafforzamento delle capacità.

Il bando mira a rafforzare la cooperazione transnazionale e transfrontaliera, in particolare l’integrazione delle imprese turistiche e degli stakeholder negli ecosistemi di innovazione transnazionali e interregionali per consentire una crescita intelligente e sostenibile delle PMI del turismo; promuovere la capacità e le competenze delle PMI per migliorare il loro uso delle nuove tecnologie digitali, dando vita a nuovi modelli di business nel turismo; promuovere soluzioni innovative per migliorare la gestione del turismo e l’offerta turistica attraverso la cooperazione all’interno dell’ecosistema turistico, compresi i partenariati pubblico-privati.

Un consorzio di stakeholder pubblici e privati (inclusi incubatori d’impresa, acceleratori e organizzazioni di supporto alle imprese che forniscono supporto alle PMI e alle start-up, istituti di ricerca e di istruzione, associazioni professionali) fungerà da intermediario organizzando attività specifiche per le PMI del turismo in diversi paesi COSME.

Il consorzio organizzerà e fornirà supporto diretto alle imprese per costruire le loro capacità di sviluppare e implementare nuovi approcci innovativi, servizi e operazioni con l’aiuto delle tecnologie digitali, ma faciliterà anche la cooperazione transfrontaliera/transnazionale per promuovere l’apprendimento tra pari, così come lo scambio di conoscenze e buone pratiche nel promuovere l’adozione della digitalizzazione, dell’innovazione e delle nuove tecnologie nel turismo.

Il bando è rivolto a organizzazioni no-profit (pubbliche o private), organizzazioni non governative; organizzazioni di supporto alle imprese; enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale; organizzazioni internazionali, enti privati e a scopo di lucro, tra cui micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore del turismo e del sostegno alle imprese; camere di commercio e industria; istituti di formazione e di istruzione, comprese le università e i centri di ricerca attivi nel settore del turismo e del sostegno alle imprese.

Ogni consorzio sosterrà direttamente (compreso il sostegno finanziario) in totale un minimo di 60 Pmi turistiche di almeno tre paesi ammissibili.

Il budget totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti è pari a 8.000.000 di euro. Ogni progetto potrà ricevere una sovvenzione massima di 1.000.000 di euro. L’Agenzia prevede di finanziare da 8 a 11 proposte. La scadenza per la partecipazione al bando è l’11 febbraio 2021.