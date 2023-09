Cosme, digitalizzazione piccole imprese: voucher per 450mila euro

Scade il 27 settembre la possibilità di presentare proposte di progetto nell’ambito del bando “Euro-Emotur” del programma Cosme, sul turismo digitale attraverso il neuromarketing. Obiettivo del bando è il rafforzamento della digitalizzazione e dell’innovazione delle Piccole e Media Imprese (PMI) che operano nel settore del turismo, per migliorarne la competitività tramite tecniche di neuromarketing a favore della reputazione digitale delle imprese e delle loro performance a breve e lungo termine.

Le Pmi potranno fare uso dei voucher per servizi e formazione per soluzioni di mercato nei settori del digitale e dell’innovazione, inclusi: realtà virtuale, realtà aumentata, tracciamento ottico, codificazione facciale, elettroencefalogramma, reputazione digitale, intelligenza artificiale, usabilità del Web, analisi di contenuto: testo, video e immagini, analisi e indici di benchmarking.

Con il bando si possono coprire i costi per attività di formazione e sviluppo di competenze nel settore digitale, quali accesso a occasioni di matchmaking, tasse di partecipazione a eventi europei, sessioni di mentoring e coaching ad hoc, supporto per viaggi e costi inerenti ad attività di training online e in presenza, laboratori e visite di studio. In aggiunta, verranno finanziati le licenze per accesso a servizi e piattaforme digitali, creazione di nuovi contenuti e altre attività di sviluppo nel settore in linea con gli obiettivi del bando.

Possono candidarsi al bando le Pmi da una delle categorie elegibili delle industrie del turismo, provenienti dai Paesi membri UE o dagli Stati del programma Cosme.

Il budget complessivo è pari a 450.000 euro, erogati in voucher ad almeno 100 Pmi selezionate attraverso il bando per attività di durata prevista di 13 mesi.

Scadenza: 27 settembre 2023