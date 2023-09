Cosme, industrie culturali e creative: finanziamenti per 538mila euro

E’ stato pubblicato il primo bando del progetto Cosme “Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of clusters in the Cultural and Creative Industry ecosystem” (FRIEND CCI), con scadenza il 30 settembre 2023.

Il progetto offre supporto finanziario alle Pmi nel settore delle industrie culturali e creative (CCI) nella forma di sovvenzioni per lo sviluppo e l’implementazione di progetti intersettoriali rivolti a portare l’innovazione a livelli di prodotto e di processi/tecnologie, con attenzione specifica alla doppia transizione e al rafforzamento della resilienza dell’ecosistema delle industrie culturali e creative (ICC).

Il supporto prevederà attività di miglioramento e crescita tramite opportunità di formazione, di internazionalizzazione e sviluppo delle abilità necessarie per la transizione verde e digitale, secondo le necessità specifiche delle Pmi coinvolte. Attraverso le due call aperte per le Pmi, il progetto FRIEND CCI intende finanziare da 21 a 53 progetti, supportando almeno 42 imprese da 10 Stati UE per una durata prevista delle iniziative pari a un anno.

Possono partecipare al bando le piccole imprese europee o con sede in Stati associati al Single market Programme (SMP), riunite in consorzi da 2 a 5 candidati dei quali almeno uno dall’ecosistema ICC (conformemente ai codici NACE) e uno appartenente ad altri settori. In aggiunta, il capofila dovrà avere sede in Italia, Spagna, Francia, Romania o Germania ed è auspicabile la varietà nell’appartenenza geografica dei partecipanti al consorzio.

Il budget complessivo della call è pari a 538.000 euro di importo forfettario, con un tetto di 50.000 previsto per ciascuna proposta finanziata.