Cosmoprof Worldwide Bologna a supporto beauty con Wecosmoprof

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Per fronteggiare le nuove sfide e i cambiamenti che stanno interessando il mercato internazionale, Cosmoprof Worldwide Bologna offre al settore beauty uno strumento inedito di networking e aggiornamento. WeCosmoprof, l’evento digitale di Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma dal 4 al 10 giugno, mette a disposizione dei key player una piattaforma innovativa e gratuita, che unisce un software di match-making a un calendario con oltre 30 webinar con la partecipazione di esperti e trend-setter, per scoprire come sarà l’industria cosmetica post-COVID19.