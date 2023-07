Le priorità strategiche del bando sono promuovere e diffondere l’eccellenza; promuovere la ricerca interdisciplinare per la scienza rivoluzionaria; responsabilizzazione e fidelizzazione dei giovani ricercatori.

Il finanziamento ricevuto da un’Azione COST copre le spese per attività di networking e può essere utilizzato per finanziare eventi, missioni scientifiche a breve termine, scuole di formazione, attività di comunicazione e strumenti di networking virtuale, ma non attività di ricerca in sé.

Possono partecipare ricercatori e inno vatori europei affiliati a un’entità giuridica (come università, centri di ricerca, imprese e PMI, altre parti interessate e soggetti giuridici pertinenti). Il budget annuale medio per i progetti finanziati è di 150.000 euro.